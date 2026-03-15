Lazio Milan, Allegri punta tutto sul fattore Leão per avvicinarsi alla vetta: i numeri del portoghese contro le Aquile

Lazio Milan, una sfida decisiva per le ambizioni scudetto della squadra di Milano, che punta tutto sul suo fantasista di nazionalità portoghese

Il match dello Stadio Olimpico rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione rossonera. L’obiettivo è unico e non ammette repliche: tornare a casa con i tre punti per mettere pressione all’Inter. Con una vittoria, il distacco dalla capolista si ridurrebbe a 5 lunghezze, riaprendo virtualmente la corsa al titolo quando mancano solo nove turni al termine del campionato. Per riuscire nell’impresa, il club meneghino dovrà mostrare la massima cattiveria agonistica in ogni zona del campo.

La strategia di Allegri e il nuovo ruolo di Leão

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese famoso per il suo pragmatismo e la gestione dei momenti chiave della partita, si affida nuovamente al talento purissimo di Rafael Leão. L’attaccante portoghese, noto per la sua velocità fulminante e il dribbling imprevedibile, in questa stagione sta agendo stabilmente come prima punta nel 3-5-2 del Diavolo, una mutazione tattica che sta portando frutti insperati.

I precedenti di Leão contro la squadra biancoceleste sono estremamente positivi. In 14 scontri totali tra Serie A e Coppa Italia, il fuoriclasse lusitano ha ottenuto 8 vittorie, 5 sconfitte e un solo pareggio. Il suo contributo statistico è di assoluto livello: 4 reti siglate (di cui 3 in campionato) e diversi assist vincenti forniti ai compagni di squadra.

Il tandem d’attacco e le insidie dell’Olimpico

Questa sera, il numero 10 rossonero dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto al fianco di Christian Pulisic, l’esterno statunitense soprannominato Captain America per la sua precisione e la capacità di incidere nei momenti di pressione. Già nella gara d’andata, la punta portoghese era stata devastante, segnando un gol da vero rapace d’area di rigore dopo una manovra corale da manuale.

LE ULTIMISSIME MILAN LIVE

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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