Convocati Lazio per il Milan: Sarri in totale emergenza. L’elenco completo

Convocati Lazio per il Milan: emergenza totale per Maurizio Sarri che deve rinunciare anche a Basic e all’ex Romagnoli. L’elenco completo

Poche ore al fischio d’inizio di Lazio-Milan e Maurizio Sarri si trova a dover gestire una vera e propria emergenza infortuni. Come confermato dalla lista ufficiale dei convocati, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, che non ha recuperato dal problema al polpaccio, aggiungendosi ai lungodegenti Provedel, Gigot e Rovella. Anche Toma Basic e Danilo Cataldi alzano bandiera bianca, lasciando il centrocampo laziale con gli uomini contati proprio nel momento cruciale della stagione. Una situazione che complica i piani di Sarri, costretto a ridisegnare la difesa con la coppia Gila-Provstgaard per arginare il tandem rossonero Leão-Pulisic.

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Convocati Lazio per il Milan: l’elenco completo

Di seguito la lista definitiva dei calciatori a disposizione per il match di questa sera:

Portieri : Motta, Furlanetto, Giacomone.

: Motta, Furlanetto, Giacomone. Difensori : Pellegrini, Patric, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.

: Pellegrini, Patric, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic. Centrocampisti : Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek.

: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek. Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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