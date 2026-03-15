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Convocati Lazio per il Milan: Sarri in totale emergenza. L’elenco completo

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2 ore ago

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Convocati Lazio per il Milan: emergenza totale per Maurizio Sarri che deve rinunciare anche a Basic e all’ex Romagnoli. L’elenco completo

Poche ore al fischio d’inizio di Lazio-Milan e Maurizio Sarri si trova a dover gestire una vera e propria emergenza infortuni. Come confermato dalla lista ufficiale dei convocati, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, che non ha recuperato dal problema al polpaccio, aggiungendosi ai lungodegenti Provedel, Gigot e Rovella. Anche Toma Basic e Danilo Cataldi alzano bandiera bianca, lasciando il centrocampo laziale con gli uomini contati proprio nel momento cruciale della stagione. Una situazione che complica i piani di Sarri, costretto a ridisegnare la difesa con la coppia Gila-Provstgaard per arginare il tandem rossonero Leão-Pulisic.

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Convocati Lazio per il Milan: l’elenco completo

Di seguito la lista definitiva dei calciatori a disposizione per il match di questa sera:

  • Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone.
  • Difensori: Pellegrini, Patric, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
  • Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek.
  • Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
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