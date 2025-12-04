Tare a Mediaset: «Che emozione tornare all'Olimpico. Jashari? Abbiamo grande fiducia in lui. Sul rinnovo di Maignan dico...»

Tare, dirigente del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio in Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Igli Tare, a pochi minuti dall’inizio di Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul suo ritorno all’Olimpico: «Un’emozione grande, ho avuto il piacere di salutare persone che mi hanno voluto bene per tanti anni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso. Vogliono arrivare fino in fondo, ma siamo preparati bene. Abbiamo cambiato qualcosa in formazione per dare la possibilità di giocare. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione».

Su Jashari: «Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore. Parlano spesso, gli svela i segreti del mestieri. Su Jashari siamo fiduciosi, lo abbiamo visto come si è allenato con la squadra».

Tare a Mediaset, le sue parole sul momento e sul rinnovo di Maignan

Sul momento del Milan: «Siamo contenti per come la squadra ha reagito all’inizio di questo campionato. Allegri è stato bravissimo a fare un lavoro importante nella testa di questa squadra e adesso i risultati si vedono. Siamo solo alle metà di questo percorso, ma i nostri obiettivi non cambiano».

Sul rinnovo di Maignan: «Mike è un ragazzo straordinario, un portiere favoloso. Pensiamo a queste partite, poi cercheremo di trovare una strada giusta insieme».

