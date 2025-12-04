Ricci a Mediaset: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Le polemiche del match di San Siro? Rispondo così»

Connect with us

Ricci

Ricci, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Lazio-Milan

Samuele Ricci, a pochi minuti dall’inizio di Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Ricci a Mediaset, le parole del centrocampista rossonero

Sul match: «Molto importante, la Coppa Italia è un obiettivo. Bisogna andare avanti. Oggi non basterà neanche il 100%, ma siamo pronti e carichi. Ad ogni partita c’è sempre un episodio, o a favore o contro. Non sta a noi giudicare, noi dobbiamo solo andare in campo e giocare. E ovviamente vincere».

