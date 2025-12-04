Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Sarri e Allegri

Formazioni ufficiali Lazio Milan, ecco le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri per la sfida dell’Olimpico

L’attesa è finita, le scelte sono fatte. Tutto è pronto allo Stadio Olimpico per il secondo atto della sfida tra Lazio e Milan, che si ritrovano faccia a faccia a soli cinque giorni dalle scintille di campionato. In palio c’è il pass per i quarti di finale di Coppa Italia in una gara senza appello: se al 90′ il risultato sarà di parità, niente supplementari, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Maurizio Sarri si affida al turnover ragionato nel suo 4-3-3: in porta c’è Mandas, mentre in difesa spazio a Gila accanto a Romagnoli. Davanti confermato il tridente Isaksen-Castellanos-Zaccagni. Massimiliano Allegri risponde con un 3-5-2 che regala la grande novità di serata: Ardon Jashari debutta dal primo minuto in cabina di regia, scortato da Ricci e Rabiot. In difesa tocca a De Winter, mentre in avanti la fisicità di Loftus-Cheek affiancherà la velocità di Leao. Panche di lusso con Pulisic, Modric e Pedro pronti a subentrare.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.