Tare a Dazn: «Scudetto? Nel calcio può succedere di tutto, ma hanno visto tutti come abbiamo perso col Parma…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Tare

Tare, dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Cremonese e Milan

Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Milan, match valevole per la 27esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui risultati di questa stagione: «Vedendo il risultato dello scorso anno, il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions. Penso che sia stato svolto un lavoro importante su questo, è un percorso nuovo e ci sta che strada facendo qualche punto si perde. Rimaniamo concentrati e consapevoli dei nostri obiettivi, guardando al futuro con entusiasmo».

Sugli obiettivi della squadra e il valore della partita di oggi: «Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non può toglierti certezze, lo abbiamo visto come è arrivata la sconfitta contro il Parma. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita».

Sul lavoro da fare per la prossima stagione: «Si fa un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. La prossima sarà una stagione diversa da questa e dobbiamo essere consapevoli di dover essere competitivi sempre. Conta sempre il bene comune, conta il Milan».

