Formazioni ufficiali Cremonese Milan, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Nicola per la sfida in programma questa sera allo Zini

Tutto pronto allo stadio Zini per l’anticipo domenicale tra Cremonese e Milan. Le formazioni ufficiali confermano le intenzioni dei due tecnici: Massimiliano Allegri schiera il suo collaudato 3-5-2 con alcune conferme importanti e qualche sorpresa in panchina. Nei rossoneri, la coppia d’attacco sarà formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, mentre a centrocampo, nonostante le voci di mercato, Youssouf Fofana parte dal primo minuto accanto a Luka Modric e Adrien Rabiot. Restano inizialmente fuori Ricci e Nkunku, pronti a subentrare a gara in corso.

Dall’altra parte, la Cremonese di Nicola risponde con un modulo speculare e un innesto d’esperienza internazionale: in attacco c’è infatti Jamie Vardy al fianco di Bonazzoli. A centrocampo spazio alla qualità di Vandeputte, mentre la linea difensiva davanti ad Audero sarà guidata da Folino, preferito a Bianchetti che scala nel terzetto arretrato. «Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni» è un mantra che risuona spesso nelle trattative brasiliane, ma oggi l’unico impegno conta sul rettangolo verde di Cremona.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.