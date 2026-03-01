Connect with us

News

Formazioni ufficiali Cremonese Milan, le scelte dei tecnici per la sfida allo Zini

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Formazioni ufficiali Cremonese Milan, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Nicola per la sfida in programma questa sera allo Zini

Tutto pronto allo stadio Zini per l’anticipo domenicale tra Cremonese e Milan. Le formazioni ufficiali confermano le intenzioni dei due tecnici: Massimiliano Allegri schiera il suo collaudato 3-5-2 con alcune conferme importanti e qualche sorpresa in panchina. Nei rossoneri, la coppia d’attacco sarà formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, mentre a centrocampo, nonostante le voci di mercato, Youssouf Fofana parte dal primo minuto accanto a Luka Modric e Adrien Rabiot. Restano inizialmente fuori Ricci e Nkunku, pronti a subentrare a gara in corso.

Dall’altra parte, la Cremonese di Nicola risponde con un modulo speculare e un innesto d’esperienza internazionale: in attacco c’è infatti Jamie Vardy al fianco di Bonazzoli. A centrocampo spazio alla qualità di Vandeputte, mentre la linea difensiva davanti ad Audero sarà guidata da Folino, preferito a Bianchetti che scala nel terzetto arretrato. «Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni» è un mantra che risuona spesso nelle trattative brasiliane, ma oggi l’unico impegno conta sul rettangolo verde di Cremona.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Nuovi dettagli sull’affare per André. Intanto parla il DS del Corinthians

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×