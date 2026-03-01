Cremonese Milan, ecco le probabili formazioni: Allegri punta tutto sulle “certezze”

Cremonese Milan, ecco le probabili formazioni e le scelte di Allegri e Nicola per la sfida programmata alle 12:30 di quest’oggi

Il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo oggi alle 12:30 allo stadio Zini per affrontare la Cremonese, in un match cruciale per la 27^ giornata di Serie A. Con il distacco dalla capolista Inter salito a 13 punti, i rossoneri non possono permettersi passi falsi, soprattutto in vista del derby della prossima settimana. Allegri si affida al collaudato 3-5-2, cercando di sfruttare la qualità del suo centrocampo stellare per scardinare la difesa grigiorossa guidata dall’ex Audero.

In difesa, complice l’assenza di Gabbia, spazio al terzetto composto da Tomori, De Winter (ormai una certezza per il tecnico livornese) e Pavlovic. La vera forza del Diavolo risiede però nella mediana, dove spicca la presenza del «Maestro» Luka Modric, affiancato dai muscoli e dalla corsa di Fofana e Rabiot. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e il giovane Bartesaghi, preferito in questa occasione per dare equilibrio alla squadra.

Cremonese Milan, attacco pesante per scardinare il muro grigiorosso

Davanti non ci sono dubbi: Allegri punta tutto sulla velocità di Rafael Leao e l’estro di Christian Pulisic. La Cremonese di Nicola, schierata a specchio, proverà a rispondere con l’esperienza di Djuric e la vivacità di Bonazzoli. Per il Milan è un test fondamentale per blindare il secondo posto e presentarsi al derby con il morale alto.

CREMONESE: (3-5-2) Audero; Terracciano; Luperto, Bianchetti; Barbieri, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric.

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.