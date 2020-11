Szoboszlai, non piaceva solo a Rangnick. Progetto vivo ma attenti al Lipsia come prima concorrente mentre i vertici rossoneri ripartono

Szoboszlai, non piaceva solo a Rangnick. Progetto vivo ma attenti al Lipsia come prima concorrente mentre i vertici rossoneri ripartono, dopo aver interrotto il tutto con il dietro front Rangnick, il quale portò alla conferma di Pioli, Maldini e Massara.

PREZZO OTTIMO- Grande protagonista del mercato in entrata pro Rangnick, ora Tuttosport lo ricorda e lo riporta nei piani di mercato rossoneri per la prossima estate. 25 milioni di euro il costo del cartellino per un giocatore che ovviamente ha ammiratori in tutta Europa a partire dal Lipsia, reduce da alcune discussioni estive con l’agente del giocatore e dunque non nuovo all’interessamento.

PER QUANDO- I tedeschi lo puntano per gennaio, cosa che al momento li pone in una posizione di vantaggio, tanto da dover cambiare i piani estivi rossoneri.