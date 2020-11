Calciomercato Milan: il Lipsia accelera per Szoboszlai

Calciomercato Milan: il Lipsia sarebbe molto vicino a Szoboszlai. Il club tedesco avrebbe trovato l’accordo con il Salisburgo

Il Milan starebbe continuando a seguire Dominik Szoboszlai, per rinforzare ancor più il reparto offensivo ma stando a quanto riferisce Sport Bild, il Lipsia avrebbe accelerato i tempi e sarebbe vicinissimo a chiudere con il Salisburgo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus.

Doccia gelata, dunque, non solo per il club di Via Aldo Rossi, ma anche per Arsenal, Juventus e Napoli.