Szoboszlai, un nome mai dimenticato ed ora pronto a rientrare nei piani secondo Gazzetta dello sport che a pag 2 lo ricorda.

MAI DIMENTICATO- Grande protagonista del mercato in entrata pro Rangnick, ora la Gazzetta lo ricorda e lo riporta nei piani di mercato rossoneri per la prossima estate: “Salendo a centrocampo, in prospettiva estiva è sempre caldo il nome di Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo che il Milan ha provato a prendere già un paio di volte”. E ancora: “Dominik continua a essere vincolato da una clausola da 25 milioni, cifra congrua. E il Milan prepara l’assalto per giugno”.