Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: continua il pressing su Szoboszlai

Szoboszlai continua a piacere al Milan. La dirigenza rossonera la prossima estate farà un altro tentativo per portarlo alla corte di Pioli

Stando a quanto scritto dal quotidiano inglese The Sun, il Milan non ha mollato la presa per il talento ungherese Dominik Szoboszlai. Il giornale scrive anche che la favorita per aggiudicarsi il calciatore in vista della prossima stagione, è l’Arsenal, che avrebbe compiuto un deciso balzo in avanti.

Szoboszlai comunque, come affermato dal suo procuratore, è stato per 2 volte vicino a firmare con il Milan la scorsa estate. Poi non se ne fece nulla dato che il progetto Ralf Rangnick saltò. Anche il Lipsia è sul giocatore classe 2000.