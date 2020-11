Szoboszlai, il suo futuro passa anche dalla trattativa con Calhanoglu

Szoboszlai, il futuro del giocatore passa anche da Calhanoglu, ovvero dalla trattativa tra il centrocampista turco ed il Milan

Szoboszlai, il futuro del giocatore passa anche da Calhanoglu, ovvero dalla trattativa tra il centrocampista turco ed il Milan, disposto anche a lasciarlo andare nel caso in cui si concretizzasse la possibilità di chiudere per l’ungherese.

APERTI A TUTTO- Secondo Gazzetta di questa mattina, la cessione di Calahnoglu potrebbe anche non rappresentare un problema per la società rossonera nel caso in cui si virasse sull’ungherese con buone possibilità di risolvere il nodo clausola da 25 milioni di euro.

I VERI PROBLEMI- I problemi con Calha sono sostanzialmente due: i 7 milioni di euro richiesti dal giocatore ed il contratto in scadenza che potrebbe liberarlo a parametro zero qualora non venisse trovata una soluzione. Un danno enorme dal punto di vista economico.