Calciomercato Milan – L’Atletico Madrid sonda il terreno per Calhanoglu

Calhanoglu è diventato un leader del Milan, ma le richieste troppo alte del suo procuratore stanno incrinando il rapporto con il Milan

Il rapporto fra il Milan e Hakan Calhanoglu non sembra più essere dei migliori. La questione rinnovo di contratto (che scadrà nel giugno 2021), è un elemento di forte disturbo. Gordon Stipic, procuratore del giocatore, ha addirittura chiesto una cifra compresa fra i 6 e i 7 milioni per far rinnovare il contratto al trequartista turco. Una cifra spropositata che ha stizzito, e non poco, il Milan. Ecco perché al momento le parti sono distanti e dunque, formalmente, Calhanoglu è sul mercato. La dirigenza rossonera si sta cautelando corteggiando diversi fantasisti, fra cui anche Christian Eriksen dell’Inter.

Su Calhanoglu intanto, come riportato da Sport Mediaset, si è fatto avanti l’Atletico Madrid. Per ora il club spagnolo ha fatto un primo sondaggio con l’entourage del calciatore. A breve ci saranno sicuramente ulteriori sviluppi.