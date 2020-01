Suso, la Roma studia un piano di scambio: il Milan attende proposte

Suso seguito dalla Roma con possibilità di effettuare uno scambio che possa giovare in termini qualitativi ad entrambe le squadre

Suso molto gradito dalla Roma e da Gianluca Petrachi, suo estimatore da tempo. Secondo Calciomercato.com, la situazione di Politano avrebbe rallentato la macchina giallorossa ma il Milan rimarrebbe comunque disposto alla possibilità di imbastire uno scambio coi giallorossi per lo spagnolo, magari inserendo Under che la dirigenza apprezza decisamente.

QUESTIONE POLITANO- Under a parte (che la Roma non vorrebbe cedere) Petrachi ha le idee chiare su Politano, ovvero spingere fino al traguardo. Lo spagnolo rimane in attesa, così come il Milan.