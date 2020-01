Politano alla Roma e Suso blocca il mercato. Cengiz Ünder ultima spiaggia

Sembra fatta per Matteo Politano alla Roma, che molla definitivamente la pista Suso. In extremis il Milan potrebbe chiedere Cengiz Ünder

Dovremmo essere ai dettagli per l’affare che porterebbe in giallorosso Matteo Politano e in neroazzurro Leonardo Spinazzola. Milan beffato quindi dato che l’interesse per l’esterno destro italiano era molto alto. Sembrava fatta con il Milan, con Politano che aveva accettato l’offerta dei rossoneri che però non sono riusciti a trovare l’accordo con l’Inter che chiedeva o 25 milioni cash o Franck Kessie.

La Roma prenderà quindi Politano e lascia nell’aria tutti quei discorsi fatti per Suso che al momento blocca il mercato del Milan. Poche le offerte, qualche interesse proveniente dalla Spagna e l’unico vero interesse è del Lipsia, club di Bundesliga. Mancano 15 giorni alla fine del mercato e il Milan, se non troverà qualche altra soluzione interessante, potrebbe chiedere alla Roma il turco Cengiz Ünder.