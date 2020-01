Suso al Valencia: ancora nessuna offerta prevenuta al Milan

Valenica forte su Suso: gli spagnoli non hanno però ancora fatto pervenire alcuna offerta a club rossonero

Il Valencia nelle scorse ore si è attestata come la squadra più interessata all’acquisto dal Milan di Jesus Suso. Il calciatore spagnolo è in uscita dal club rossonero ma solo al giusto prezzo (tra i 15 e i 20 milioni). Secondo quanto affermato da il Corriere della Sera, per Suso la Roma aveva proposto al Milan un’offerta di prestito, formula non gradita dai rossoneri che ora col Valencia vorrebbero trattare una cessione a titolo definitivo.

Il club spagnolo non ha ancora formulato alcuna offerta ma a Casa Milan aspettano con ottimismo, nel frattempo però non tramonta la pista scambio con Under della Roma.