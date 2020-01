Milan, si lavora per il doppio colpo dalla Roma: Under e Juan Jesus

Under e Juan Jesus sono i due possibili colpi di calciomercato del Milan a gennaio: entrambi provenienti dalla Roma

Come riportato da Gianluca Di Marzio nella serata di ieri, il Milan sembra aver deposto le armi per Dani Olmo rifiutandosi di partecipare all’asta per il suo cartellino la cui proprietà della Dinamo Zagabria andrà in scadenza nel 2021.

Proprio per questo motivo per rinforzare la propria rosa oggi il Milan sembra essersi dirottato verso il nome di Cengiz Under, ormai ai margini nelle rotazioni di Paulo Fonseca. Nell’ipotesi di inserire anche Suso come contropartita tecnica, il Milan avrebbe fatto sapere di essere interessato anche al profilo di Juan Jesus che in rossonero potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Romagnoli e (all’occorrenza) Theo Hernandez.

I contatti tra i club e i procuratori dei due giocatori – afferma Di Marzio – sono già avviati, ma perché l’affare vada in porto occorrerà presumibilmente ancora qualche giorno.