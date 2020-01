Il Milan molla la presa su Dani Olmo. Ora si punta tutto su Cenzig Under

Il Milan molla la presa su Dani Olmo. I rossoneri hanno deciso di non partecipare ad aste per assicurarsi lo spagnolo. Per questo motivo Boban e Maldini hanno deciso di virare su Cenzig Under, magari accettando di inserire anche Juan Jesus nella trattativa con la Roma. A confermarlo anche Gianluca Di Marzio su Sky Sport:

“Il Milan continua a voler fare l’operazione che vede coinvolti Suso e Under. I contatti con Ramadani sono continui, anche oggi ce ne sono stati, e il Milan starebbe pensando, pur di arrivare a Under, di inserire nella trattativa anche Juan Jesus che potrebbe essere il vice Romagnoli ed anche il vice Hernandez. Pur di arrivare ad Under il Milan sta pensando di inserire anche il difensore della Roma, includendo Suso che andrebbe alla Roma”.