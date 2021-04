Superlega, dopo il passo indietro resta solo un futuro bisognoso di idee ma soprattutto di solidità economica, al momento l’ostacolo maggiore

Superlega, dopo il passo indietro resta solo un futuro bisognoso di idee ma soprattutto di solidità economica, al momento l’ostacolo maggiore. Un concetto spiegato nel dettaglio questa mattina da Repubblica alla pag. 34: “Juve, Inter e Milan i conti col presente Senza Superlega servono soldi e idee”. E ancora: “Ai club ribelli restano i debiti e l’incertezza sulla programmazione. Dai presidenti ai tre allenatori, nessuno è sicuro di rimanere”.

COSA SUCCEDE AL MILAN- “I rossoneri-s i legge- si sono ritrovati in poche ore dalla navigazione verso la Champions alla piena tempesta, con il gelo tra Maldini e Gazidis, alimentato dalle opposte posizioni sulla Superlega. La sconfitta col Sassuolo- prosegue il quotidiano- poi, ha riversato critiche su Pioli e seminato dubbi sulla rincorsa all’Europa, così il Milan si è aggrappato al suo totem: l’annuncio del rinnovo annuale con Ibrahimovic alle stesse cifre attuali (7 milioni più bonus) ha reso palese l’Ibra dipendenza”.

SENZA CHAMPIONS- Poi una riflessione in merito ad una drammatica eventualità: “Non qualificarsi per la Champions sarebbe catastrofico: come il vano inseguimento ai 350 milioni della Superlega attesta, almeno 50 sono essenziali, non solo per l’eventuale rinnovo del contratto di Donnarumma”.