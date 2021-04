Maldini: «Nessuno mi ha coinvolto nei discorsi sulla Superlega. Ecco cosa penso»

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al match contro il Sassuolo

Sulla Superlega – «Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla SuperLeague. L’ho saputo domenica sera come tutti voi. E’ una cosa che si è decisa a livello più alto. Ho avuto un po’ di confusione. Questo non mi esenta da prendere la responsabilità e scusarmi nei confronti dei tifosi, che si sono sentiti traditi. E’ normale che un dirigente di calcio, di una grande squadra, sappia che i ricavi sono importanti. Bisogna capire fino a che punto ci possiamo spingere. Non possiamo cambiare i principi dello sport, meritocrazia e sogni, che sono aperti a tutti»

Sul tuono che ha provocato la Superlega – «E’ normale che le mie considerazioni le faccio con le persone che mi interpellano. Sono capo dell’area sportiva di un club che ha come core business il calcio. Siamo qui per combattere per arrivare in Champions League».