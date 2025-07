Modric Milan, le parole di Pellegatti spiazzano tutti! L’ha detto veramente

Modric Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha speso bellissime parole per l’arrivo del centrocampista croato: le dichiarazioni

L’estate 2025 si preannuncia caldissima in casa Milan, non solo per le temperature ma soprattutto per le entusiasmanti mosse di mercato. L’arrivo di Luka Modrić ha scatenato un’onda di entusiasmo e discussioni, e non poteva essere altrimenti per un giocatore del suo calibro. Come sottolineato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, questo acquisto è “Un acquisto Berlusconiano. Nell’accezione più positiva del termine.” Un’affermazione forte, che racchiude il senso di un’operazione non solo tecnica ma anche di immagine, un segnale chiaro delle rinnovate ambizioni del club di Via Aldo Rossi.

L’analisi di Pellegatti, profonda e ricca di suggestioni, dipinge Modrić non solo come un innesto di altissimo livello tecnico-tattico, ma anche come un leader carismatico in grado di trasformare lo spogliatoio. Il regista croato, descritto con metafore evocative come “delicato e raffinato come Giuseppe Tornatore negli appoggi e negli assist, spettacolare e travolgente come Ridley Scott nelle conclusioni da lontano”, promette di portare in campo una visione di gioco superiore e una capacità di rifinitura che pochi al mondo possono vantare. La sua visione di gioco, la sua precisione nei passaggi e la sua abilità nel calciare da lontano saranno armi fondamentali per il centrocampo rossonero, offrendo nuove soluzioni offensive e una maggiore fluidità nella manovra.

Nonostante alcuni possano “storcere il naso, riflettendo sull’età di Modrić”, Pellegatti è categorico: “sembra sempre un giocatore che abbia compiuto due volte vent’anni invece che una volta quaranta.” Questa è la magia di Modrić: una lucidità tattica straordinaria, un senso della posizione impeccabile e una capacità di lettura del gioco che sopperiscono a qualsiasi calo fisico legato all’età. La sua esperienza internazionale, maturata ai massimi livelli con il Real Madrid e la Nazionale croata, sarà un valore aggiunto inestimabile per una squadra giovane e desiderosa di affermarsi nuovamente ai vertici del calcio europeo. Il suo arrivo rappresenta un upgrade immediato per la qualità della rosa, ma anche un investimento sulla mentalità vincente.

Ma l’operazione Modrić non è fine a sé stessa. Si inserisce in una strategia di rafforzamento più ampia che, come evidenziato da Pellegatti, include anche l’acquisizione di Samuele Ricci. Il parallelismo tra Modrić e Ricci, accostati a figure storiche come “Socrate per Platone, o il Perugino per Raffaello”, suggerisce una chiara intenzione del calciomercato Milan: affiancare un maestro di altissimo livello a un giovane talento promettente. Modrić non sarà solo un giocatore, ma un vero e proprio mentore, un punto di riferimento per la crescita di Ricci e di tutto il settore giovanile. La trasmissione di conoscenze, la guida sul campo e la dedizione al lavoro del croato saranno un modello impagabile per i giovani calciatori rossoneri, stimolandoli a raggiungere il loro massimo potenziale. La palla passa ora al giovane centrocampista italiano: “Poi deve essere il ragazzo ad avere la voglia, il talento, la passione per assorbire gli insegnamenti del Maestro croato”. L’attesa per vedere Modrić in maglia rossonera è altissima, e le aspettative sono quelle di un Milan nuovamente protagonista.