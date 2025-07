Terracciano a Milan Tv: «Impossibile dire no a questo club, su Maignan e Allegri dico questo»

Terracciano, nuovo portiere del Milan, ha effettuato la prima intervista ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e il Milan non è da meno. I rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Pietro Terracciano, esperto portiere proveniente dalla Fiorentina. Un’operazione che colma la partenza di Marco Sportiello, rientrato all’Atalanta, e che aggiunge profondità e affidabilità al reparto arretrato milanista. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi e dagli addetti ai lavori, ansiosi di vedere il nuovo numero uno in azione.

Come riportato dal comunicato ufficiale del club, Terracciano ha siglato un contratto annuale con un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, dimostrando la volontà del calciomercato Milan di integrare un profilo solido e motivato all’interno della propria rosa. Il suo arrivo rappresenta una scelta ponderata, volta a garantire una copertura di alto livello a Mike Maignan, il titolare indiscusso della porta rossonera.

Le Prime Parole di Pietro Terracciano: Felicità e Nuove Sfide

Subito dopo l’annuncio, i canali ufficiali del Diavolo hanno ospitato la prima intervista di Pietro Terracciano, che ha espresso tutta la sua gioia e il suo orgoglio per questa nuova avventura. Le sue parole, cariche di emozione, hanno subito catturato l’attenzione dei tifosi rossoneri.

Sensazioni di felicità

“Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice“.

Le dichiarazioni di Terracciano evidenziano la portata del prestigio che il Milan esercita sui calciatori. Per un professionista, ricevere una chiamata da una delle società più blasonate al mondo è un’occasione da cogliere al volo. La sua umiltà e la sua dedizione al lavoro promettono bene per la sua integrazione all’interno del gruppo.

Nuove ambizioni

“Sono molto curioso di conoscere allenatore e compagni. Farà un certo effetto giocare nel Milan, visti tutti i sacrifici fatti negli anni. Spero di integrarmi subito nello spogliatoio”.

L’attesa e l’eccitazione per l’inizio della nuova stagione sono palpabili nelle parole di Terracciano. Il passaggio da avversario a parte integrante del Milan rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno e costanza. La sua speranza di una rapida integrazione nel gruppo squadra è fondamentale per il successo della sua esperienza a Milanello.

Maignan da avversario a compagno di reparto

“Mike è un grandissimo portiere, un campione. Ci ho giocato contro diverse volte e il Milan vinceva anche grazie alle sue parate. Sarà un piacere enorme conoscerlo”.

Il rispetto e l’ammirazione per Mike Maignan, uno dei migliori portieri al mondo, sono evidenti. Terracciano si appresta a lavorare a stretto contatto con un fuoriclasse, un’opportunità unica per crescere ulteriormente a livello professionale e umano. La sana competizione interna e la collaborazione tra i due saranno un punto di forza per il Milan.

Il Milan da avversario

“A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi“.

Le parole di Terracciano risuonano di un senso di appartenenza immediato. L’atmosfera unica di San Siro, vissuta da avversario, si trasforma ora nel teatro delle sue future prestazioni. La promessa di massimo impegno e il desiderio di rendere orgogliosi i tifosi sono un biglietto da visita che non potrà che conquistare il cuore dei sostenitori rossoneri.

L’arrivo di Pietro Terracciano al Milan, come riportato dai canali ufficiali del club, segna l’inizio di un nuovo capitolo per il portiere e per la società. Con la sua esperienza, la sua determinazione e il suo entusiasmo, Terracciano è pronto a dare il suo contributo per i futuri successi del Diavolo, garantendo solidità e professionalità tra i pali. Sarà interessante vedere come si inserirà nel progetto tecnico di Stefano Pioli e quale sarà il suo impatto sulle dinamiche di spogliatoio. I tifosi, intanto, non vedono l’ora di accoglierlo a San Siro.