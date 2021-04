Superlega, anche Yonghong Li si schiera: «Si basa tutto sui soldi»

Anche Yonghong Li si schiera contro la Superlega. L’ex presidente del Milan ha espresso sui suoi profili social il disappunto per la creazione di questa nuova competizione: «La Superlega Europea si basa tutta su una cosa: i soldi. Il vantaggio è dei pochi privilegiato, non dei tifosi. Dobbiamo sforzarci di rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Non è questo il modo.»

The #EuropeanSuperLeague is all about one thing: Money! It benefits the few–the privileged, not the fans! We need to be striving to make football more inclusive and less divisive.

This is not the way…

— Yonghong Li (@YonghongLi69) April 19, 2021