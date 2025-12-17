Supercoppa, l’Italia si sposta in Arabia: un parterre da sogno per le sfide. Da Baggio a Del Piero, ma non solo…

Supercoppa, grande attesa per le semifinali. Intanto si prepara un parterre da sogno: da Baggio a Del Piero ma non solo

La Supercoppa Italiana trasforma Riad nella capitale del calcio italiano. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di una vera e propria operazione strategica per esportare il “prodotto Serie A” in un mercato in forte espansione. L’attesa è febbrile: la semifinale tra Napoli e Milan ha già fatto registrare il sold out, mentre per la sfida tra Bologna e Inter rimangono ancora le ultime disponibilità.

L’atmosfera sarà resa unica da una colonna sonora tutta italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Gianni Morandi ad aprire la rassegna musicale; in caso di approdo del Bologna in finale, è prevista anche la partecipazione di Cesare Cremonini, portando un pezzo di cultura pop nazionale sul palco arabo.

Supercoppa, Calcio e inclusione: l’impegno sociale della Lega

A rappresentare l’Italia calcistica ci sarà il gotha dello sport azzurro. Oltre al CT della Nazionale Gennaro Gattuso e al capo delegazione Gianluigi Buffon, le tribune di Riad saranno gremite di “Legends” che hanno fatto la storia del calcio mondiale:

« Marco Materazzi sarà presente già dalle semifinali, mentre per l’atto conclusivo cresce l’attesa per Roberto Baggio, il nome più atteso della kermesse. Insieme a lui, sono pronti a sfilare icone del calibro di Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Christian Vieri, Leonardo Bonucci e molti altri. »

L’evento non dimentica la responsabilità sociale. Grazie alla collaborazione tra la Lega Serie A e il Ministero dello Sport locale, tutte le partite della competizione vedranno protagoniste iniziative dedicate all’inclusione di persone con disabilità sensoriali. Un segnale forte che mira a rendere la Supercoppa un’esperienza globale non solo per il business, ma anche per l’accessibilità, rendendo lo spettacolo fruibile e condiviso oltre ogni barriera.