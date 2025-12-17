Allegri in conferenza: sarà un Napoli arrabbiato! L’analisi del tecnico sulla squadra azzurra

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato in vista della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra alla rabbia degli azzurri di Antonio Conte, fino alle condizioni di Leao, Fofana e Gimenez. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Allegri in conferenza, ecco le sue parole sul Napoli

Sul momento del Napoli e le due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese: «Affronteremo sicuramente un Napoli molto arrabbiato, poi è un obiettivo anche per loro la Supercoppa. Sarà una bella partita, poi Conte in questi momenti di difficoltà riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre».

Sulla fisicità del Napoli: «Il Napoli ha giocato delle partite molto aggressive, domani ci aspettiamo una partita molto fisica e intensa. Dovremo fare una prestazione molto buona dal punto di vista tecnico».

