Supercoppa Italiana, Impallomeni «In una finale può succedere di tutto»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter: le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della finale di Supercoppa Italiana di domani:

«E’ una finale, può succedere di tutto. Dalle ultime uscite il Milan sembrerebbe più in difficoltà, ma c’è un trofeo in palio e la partita è aperta. L’Inter sta meglio come condizione di alcuni giocatori. Il Milan ha la cronica mancanza di alternative, che alla lunga sta pagando. Il Milan dal gioco spumeggiante e dalla corsa e il pressing asfissiante non si vede più ed è appoggiato alle giocate dei singoli che non stanno benissimo».