Stramaccioni interviene su Milan-Como: «Sarà un big match, Allegri per vincere deve fare questo

Stramaccioni interviene su Milan-Como, il giudizio sul match del Sinigaglia e sulla squadra di Allegri tra identità, continuità e mercato

Andrea Stramaccioni, allenatore ed ex tecnico dell’Inter, è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per analizzare Milan-Como, sfida in programma domani sera sul campo lariano. Il confronto del Sinigaglia viene definito senza mezzi termini un vero banco di prova per i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato alla guida del Diavolo con l’obiettivo di rilanciare ambizioni e risultati.

Secondo Stramaccioni, il match contro il Como rappresenta molto più di una semplice gara di campionato. I lombardi allenati da Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona oggi alla guida dei lariani, hanno costruito gran parte della loro solidità tra le mura amiche, rendendo il Sinigaglia un campo difficile per chiunque. L’idea di ampliare la larghezza del terreno di gioco per valorizzare gli esterni è uno dei temi più affascinanti del progetto tecnico del Como, che punta su qualità, ampiezza e intensità.

COMO MILAN – «È un vero big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l’ho mai visto in difficoltà. E Fabregas vuole portare il Sinigaglia a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo Camp Nou sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima. Cosa manca al Milan? Sicuramente un difensore può completare l’organico, ma la squadra ha valori innegabili, è solo mancata continuità nella qualità della prestazione. E sono stati persi punti importanti per strada. Max è Max, lo spessore dei giocatori è alto e di esperienza internazionale: peccato per l’infortunio di Füllkrug, perché secondo me con lui Max stava vagliando anche soluzioni diverse per tenere contemporaneamente in campo più giocatori di qualità che ruotano intorno a un centravanti di peso».

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

