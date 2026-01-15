Como Milan, Leao ci sarà nonostante un fastidio. Al suo fianco sarà staffetta tra Nkunku e Pulisic: le ultime

Como Milan, dalla Gazzetta.it arrivano nuove indicazioni sulla probabile formazione rossonera: Leao c’è, ma sarà staffetta al suo fianco

Il Milan si prepara alla delicata trasferta contro il Como con un occhio al campo e uno all’infermeria. La notizia principale, filtrata dalle colonne di Gazzetta.it, riguarda le condizioni di Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese sembra aver superato l’ultimo provino decisivo: «Leao c’è. Ieri non ha avvertito (troppo) fastidio», scrive la Rosea, confermando la disponibilità del numero 10. Tuttavia, la sua presenza dal primo minuto non significa che il reparto offensivo sarà al completo, poiché Massimiliano Allegri è costretto a fare i conti con una condizione generale del gruppo tutt’altro che ottimale.

Il grande dubbio riguarda chi agirà al fianco del portoghese. Al momento, il neoacquisto Christopher Nkunku sembra essere in netto vantaggio nel ballottaggio con Christian Pulisic. La scelta non è puramente tecnica, ma dettata dalla prudenza medica: «Allegri là davanti ha tutti i giocatori non al meglio e dunque deve dosarne le energie per evitare infortuni». Questa gestione oculata della rosa impedisce al tecnico livornese di schierare contemporaneamente i suoi pezzi pregiati, rimandando ancora una volta l’atteso debutto del tridente pesante.

Como Milan, staffetta obbligata e cautela per il big match

La conseguenza immediata di questa strategia conservativa è che i tifosi resteranno delusi se speravano di vedere le due stelle insieme dal fischio d’inizio. Come sottolineato dalla fonte, infatti, «neppure stavolta dunque giocherà la coppia Pulisic-Leao». Il piano di Allegri prevede una staffetta ragionata, con l’americano pronto a subentrare a gara in corso qualora il risultato dovesse restare bloccato o se uno dei titolari dovesse mostrare segni di affaticamento.

Contro un Como agguerrito, il Milan non può permettersi passi falsi, ma la priorità dello staff tecnico rimane la salvaguardia dell’integrità fisica dei calciatori in un calendario così fitto. La gestione di Nkunku, apparso già in ottima forma nelle ultime uscite, permetterà a Leao di non caricarsi tutto il peso dell’attacco sulle spalle, ma la prudenza resta la parola d’ordine a Milanello.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.