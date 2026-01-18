Sticchi Damiani a Dazn: «Su Camarda non ci sono particolari novità, ha avuto un problema, è stato curato. Vi spiego qual è la nostra intenzione»

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Dazn nel prepartita del match contro il Milan a San Siro di questa sera. Ecco cosa ha detto

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida di San Siro contro il Milan, soffermandosi in particolare sulle condizioni di Camarda e sugli ultimi aggiornamenti legati al suo recupero.

Intervenuto prima del calcio d’inizio di Milan Lecce, Sticchi Damiani ha voluto fare chiarezza sulla situazione del giovane attaccante, spiegando come il percorso medico sia già stato definito e come, dal punto di vista del club salentino, non siano emerse novità rilevanti rispetto a quanto già noto. Il presidente giallorosso ha ribadito la fiducia nello staff sanitario e nella possibilità di rivedere Camarda a disposizione entro la fine della stagione.

CONDIZIONI DI CAMARDA – «Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda».

