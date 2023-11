Pioli a Sky: «Domani torniamo al 4-3-3. Loftus-Cheek sta bene. Ecco cosa dovremo fare»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel pre-partita della gara di domani in Champions League contro il PSG: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky alla vigilia di Milan-PSG, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Giorni di valutazione, colloqui coi giocatori e con la squadra. Lo sappiamo, vogliamo mettere in atto una prestazione diversa. Ci siamo dati sicuramente una spiegazione, siamo stati poco intensi e poco qualitativi. Domani dovremo esserlo, partita difficile ma che per il momento diventa un’opportunità. Dobbiamo avere senso di responsabilità Vogliamo mettere in campo una prestazione all’altezza. La passione che ho sul mio lavoro mi porta a fare il massimo giorno per giorno. Continuo a ripetere che il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori per lavorare, ho una squadra forte. Certo che dobbiamo fare meglio. Voglio vedere il Milan che conosco, che mette in campo le proprie qualità. Dobbiamo essere quello che siamo e quello per cui siamo costruiti. Il PSG ha grandissimi giocatori e un grande allenatore ma abbiamo le nostre carte da giocare. Torneremo al 4-3-3, ieri il modulo non ha funzionato. Torneremo al 4-3-3 ma dovremo capire cosa farà il PSG. All’andata Hakimi ha preso a tutto campo Musah, magari domani faranno un qualcosa di diverso. Noi dovremo essere pronti. Loftus-Cheek sta meglio, non so se ha 90 minuti nelle gambe. Può giocare un minutaggio sufficiente per essere disponibile. Donnarumma? Sarà una serata particolare, lo rivedrò domani. Sarà una settimana particolare».