Pioli a Mediaset: «Domani dovremo vincere molti duelli. Sono sicuro di una cosa»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il PSG in Champions League: le dichiarazioni

Intervistato da Mediaset, Stefano Pioli ha parlato così prima di Milan-PSG:

GARA – «Ci aspettiamo un avversario aggressivo: credo che dovremo giocare tanti palloni sui nostri attaccanti ed è chiaro che più duelli riusciremo a vincere, più possibilità avremo. Dovremo essere una squadra molto compatta, forte anche mentalmente, sapendo che possiamo prenderci dei rischi».

PRIMO TEMPO PARIGI – «Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita e che sia stata una gara equilibrata: siamo riusciti anche a togliergli tutto quel possesso palla che di solito hanno. Dobbiamo mantenere alto il livello di qualità e attenzione: dobbiamo restare in partita per 95 minuti. Il Psg può creare pericoli in qualsiasi momento ma anche subirli, dobbiamo saperlo».

TIFOSI – «I tifosi sono rimasti delusi giustamente perché sanno che tipo di squadra siamo e che gioco vogliamo proporre: nell’ultima partita non ci siamo riusciti. Ci aspettiamo tutti una prova completamente diversa».