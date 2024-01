Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha assicurato di non essere influenzato dalle critiche al suo lavoro: le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così delle critiche ricevute:

COME VIVE IL MOMENTO LUI PERSONALMENTE – «Non sono né infastidito, né preoccupato di niente, delle critiche. Dal primo giorno a Milanello mi sono concentrato sul lavoro dei giocatori, in modo che potessero esprimersi al meglio. Sapendo che siamo un grande club, se i risultati non sono al pari delle nostre possibilità ci sono le critiche. Stiamo lavorando per migliorare, vedo grande partecipazione nei giocatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ROMA