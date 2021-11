Pioli su Tatarusanu: «A Firenze non abbiamo perso per lui»

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l’Atletico, ha parlato dell’errore di Tatarusanu contro la Fiorentina

Stefano Pioli, tecnico del Milan, intervenendo in conferenza stampa prima della gara di domani sera contro l’Atletico Madrid in Champions ha preso le difese di Tatarusanu:

«Io penso che non si debba giudicare il singolo errore. Abbiamo perso a Firenze perché non siamo stati bravi sia in fase di copertura sia negli ultimi venti metri in attacco. Domani dobbiamo essere cinici non solo in attacco ma aggressivi anche in difesa. Attenzione al 100%».