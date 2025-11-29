Statistiche Milan, solo l’Inter ha fatto meglio dei rossoneri in questo particolare dato: i numeri

Statistiche Milan, i rossoneri dietro solo all’Inter in questo particolare dato: ecco di cosa stiamo parlando

Opta ha fornito interessanti dati statistici sulla propensione al gol di Milan e Lazio nei primi quindici minuti di gioco in questo campionato, evidenziando come entrambe le squadre siano abituate a partire forte. Soltanto l’Inter, con cinque reti realizzate, ha fatto meglio di Milan e Lazio, che condividono il secondo posto per numero di gol segnati in questo lasso di tempo, con quattro marcature a testa.

Questo dato lancia un chiaro segnale in vista della prossima sfida di Serie A: il match potrebbe decidersi fin dai minuti iniziali, con entrambe le formazioni pronte a imporre il proprio gioco e a sbloccare subito il risultato. La concentrazione nei primissimi istanti di gara sarà cruciale per evitare di ritrovarsi in svantaggio.

Statistiche Milan, la Lazio e una percentuale elevata

A rendere il dato ancora più significativo è la statistica relativa alla Lazio. I biancocelesti, pur avendo segnato quattro reti come il Milan, sono la squadra prima in assoluto in Serie A per percentuale di gol realizzati nel primo quarto d’ora. Il 27% delle loro marcature totali (quattro su quindici) è arrivato nei primissimi minuti di gioco.

Questa percentuale elevata sottolinea come la Lazio abbia fatto della partenza aggressiva una vera e propria arma tattica, in grado di indirizzare le partite. Il Milan, dunque, dovrà prestare massima attenzione alla fase iniziale del match, specialmente contro una squadra che ha dimostrato di essere estremamente efficace nell’approccio e nello sfruttare immediatamente le eventuali disattenzioni difensive avversarie.