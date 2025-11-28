Milan Lazio, Orlando presenta il match di San Siro. Per lui, Sarri è più preparato di Allegri: le sue parole

Milan Lazio, Orlando analizza così la sfida di San Siro. Il paragone tra Allegri e Sarri e un duello tattico: le sue parole

Massimo Orlando, ex calciatore, ha condiviso le sue aspettative per il match tra Milan e Lazio intervenendo a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Orlando ha citato le recenti dichiarazioni di Sarri, che ha ammesso di aspettarsi maggiori difficoltà per la sua squadra, ma ha riconosciuto che la Lazio, al contrario, “sta facendo molto bene ora”. Questo stato di forma suggerisce un avversario particolarmente ostico per i rossoneri.

Orlando ha poi concentrato la sua analisi sulle caratteristiche del Milan, definendola una squadra che “fatica se deve fare la partita”. Secondo l’ex calciatore, il Milan non avrà la possibilità di giocare in ripartenza, come avvenuto con l’Inter, poiché la Lazio non concederà quegli spazi. Questo costringerà i rossoneri a impostare il gioco in modo diverso.

Milan Lazio, Orlando e La Superiorità Tattica di Sarri su Allegri

A causa di queste premesse, Orlando si aspetta una partita estremamente tattica e bloccata. Nel confronto diretto tra i due tecnici, l’ex calciatore si è espresso in favore del mister biancoceleste, affermando in modo netto che Sarri “è molto più preparato di Allegri” sul piano tattico per questo tipo di scontro.

Questa considerazione suggerisce che la strategia del tecnico laziale potrebbe rivelarsi vincente contro un Milan che, se costretto a costruire e a superare una difesa organizzata, incontra maggiori difficoltà. La partita, dunque, si giocherà molto sulla scacchiera tattica, dove, secondo Orlando, Sarri parte in netto vantaggio sull’allenatore rossonero.