Galliani elogia così Allegri: le sue parole sul tecnico rossonero. E sul sogno Scudetto fa una previsione

Galliani, intervistato da Sky Sport, ha parlato così di Massimiliano Allegri e delle chance Scudetto del Milan: le sue parole

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero. Galliani ha definito Allegri non solo un allenatore di successo, ma anche un vero e proprio manager. Questa definizione sottolinea la capacità del tecnico di gestire non solo gli aspetti puramente tattici e di campo, ma anche le dinamiche di spogliatoio e l’intera gestione tecnica della squadra, tipiche di una figura di alto profilo dirigenziale.

L’ex dirigente rossonero non ha nascosto la sua speranza da tifoso: “Spero nello Scudetto del Milan“, ha dichiarato. Questa aspirazione è supportata da una statistica storica che Galliani ha voluto ricordare, creando un forte precedente che alimenta l’ottimismo nell’ambiente milanista.

Galliani, la Storia e la Statistica che Prevede lo Scudetto del Milan

Il cuore del ragionamento di Galliani risiede in una ricorrenza legata al percorso di Massimiliano Allegri: la storia dice che il tecnico, al primo anno su una nuova panchina, ha sempre conquistato il campionato. Galliani ha voluto ricordare come questo sia accaduto con il Sassuolo in Serie C e sia stato poi replicato in Serie A sia con il Milan che con la Juventus. Questi precedenti storici, secondo l’ex dirigente, rappresentano un fortissimo indizio per la stagione in corso e per le ambizioni del Milan. La speranza del tifoso è, dunque, supportata da una statistica che, se confermata in questa annata, porterebbe i rossoneri alla vittoria finale.