Chiariello non vede nel Milan una squadra che può lottare per lo Scudetto: ecco le sue parole

Chiariello parla così del Milan in ottica Scudetto. Per lui, i rossoneri non hanno grandi chance di vincere il tricolore: ecco perché

Umberto Chiariello, giornalista notoriamente di fede napoletana, ha offerto la sua opinione sulle principali forze del campionato ai microfoni di Radio CRC. Riguardo al Milan, Chiariello mantiene una posizione di cautela, affermando che i rossoneri “ancora si devono fare” e devono dimostrare la loro vera consistenza. Nonostante ciò, il giornalista riconosce che la squadra sta acquisendo autostima e possiede diverse caratteristiche che la rendono potenzialmente pericolosa per la corsa scudetto.

Il potenziale di pericolo del Milan è legato a diversi fattori. L’assenza di impegni europei (le coppe) offre maggiore riposo e concentrazione. Inoltre, la presenza di giocatori di alto profilo come Maignan, Leao e Pulisic alza il livello tecnico. Il giornalista ha però espresso una forte riserva, in riferimento all’impiego di un elemento cruciale—nominato “Modric” nel testo originale—che, pur essendo un “mostro” e sbalorditivo per continuità, ha quasi quarant’anni. Secondo Chiariello, fondare le proprie fortune su un elemento così esperto rende la squadra “molto a rischio”.

Chiariello e L’Inter, un squadra a cui manca la mentalità… di Conte

Concentrandosi sull’Inter, Chiariello la definisce la più forte “sulla carta” e la migliore in campo quando esprime il suo gioco migliore. Tuttavia, attribuisce ai nerazzurri una grave mancanza: quella del Killer Instinct. Questa carenza viene definita come una “leucemia congenita” o una “malattia nel DNA”, un difetto che impedisce alla squadra di vincere le partite che contano. Secondo Chiariello, all’Inter manca la mentalità determinata che invece contraddistingueva Antonio Conte.

In conclusione, il giornalista ha analizzato anche il futuro incontro tra Roma e Napoli, sottolineando come la Roma fatichi bestialmente a imporsi in casa, mentre il Napoli ha problemi in trasferta, prevedendo un altro “bel drangt” a favore dei partenopei.