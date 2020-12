Sportweek, Pezzali: «Il Milan senza pubblico può vincere lo scudetto»

Sportweek, una lunga intervista a Max Pezzali il quale torna sull’argomento influenza del pubblico sulle prestazioni dei giocatori

CON O SENZA PUBBLICO- «In alcuni casi credo sia un vantaggio: il Milan senza pubblico può vincere lo scudetto, perché negli ultimi anni con tutte le contestazioni giocare a San Siro era diventato un problema. Invece nel caso dell’Inter, con un pubblico come il nostro di “malati di mente”, perché andiamo in 60.000 a vedere incontri apparentemente inutili, un po’ si sente: giocano isolati, senza capire in che contesto sono, non hanno più il senso del luogo in cui si trovano, del perché stanno facendo quella roba lì».

STANCO- «Al netto della figata di sentire le cose che dicono in campo, adesso mi sono anche un po’ stufato. È surreale, a me sembrano tutte grandi amichevoli estive: è obbligatorio, certo, ma questo non è calcio, è un surrogato».