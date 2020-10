Stadio senza pubblico, un fattore che potrebbe favorire il Milan a Glasgow

Celtic Park, La partita di questa sera si giocherà senza pubblico allo stadio per rispettare le norme anticontagio

La partita di questa sera si giocherà ovviamente senza pubblico allo stadio per rispettare le norme Uefa anticontagio. Uno degli stadi più caldi d’Europa sarà quindi vuoto, un fattore che faciliterà la partita del Milan. Il Celtic Stadium è il valore aggiunto dei biancoverdi, il cosiddetto dodicesimo uomo in campo.

L’impianto, terzo per capienza nel Regno Unito, è un vero e proprio fortino per la squadra scozzese. Lo stesso Milan più volte ha avuto difficoltà a Glasgow, come ad esempio nel pareggio a reti bianche del 2007. Inoltre, il gruppo di Pioli ha fatto vedere di essere molto in palla anche senza pubblico, motivo per cui potrebbe sfornare una prestazione positiva anche in questa difficile trasferta.