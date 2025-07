Allegri punta su di lui, come un nuovo acquisto per il Milan: impegno notevole

Allegri punta sul centrocampista. Potrebbe essere per il Milan come un nuovo acquisto, considerando lo scarso impiego della scorsa stagione

C’è un’aria di rinascita attorno a Ruben Loftus-Cheek a Milanello. Il centrocampista inglese, dopo un inizio promettente con la maglia rossonera nella scorsa stagione, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che ne hanno frenato l’impatto e la continuità. Ora, però, il “gigante” della mediana è pronto a riprendersi il Milan, e il suo impegno non è passato inosservato al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Un Avvio Brillante Freno da Problemi Fisici

L’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea aveva immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi del Diavolo. Il suo impatto era stato notevole, caratterizzato da forza fisica, ottimi inserimenti senza palla e una sorprendente capacità di trovare la via del gol. Stefano Pioli, l’allenatore che lo aveva voluto a Milano, lo aveva subito inserito nel cuore della sua squadra, apprezzandone la versatilità e la capacità di rompere le linee avversarie.

Tuttavia, con il passare dei mesi, una serie di acciacchi muscolari ha costretto il classe ’96 a fermarsi più volte, spezzando il ritmo e la brillantezza mostrati inizialmente. Questa discontinuità ha inevitabilmente influito sulle sue prestazioni e, di conseguenza, su quelle del Milan, che ha avvertito la mancanza del suo apporto in fase offensiva e di interdizione.

Il Lavoro Extra di Loftus-Cheek: Un Segnale Forte ad Allegri

La buona notizia, e un segnale importante per la prossima stagione, arriva direttamente dal centro sportivo di Milanello: da fine maggio ad oggi, Loftus-Cheekha lavorato incessantemente per rimettersi in forma. L’ex Chelsea ha dedicato tempo ed energie alla sua condizione fisica, arrivando persino a tagliarsi giorni di ferie pur di recuperare al meglio. Questo gesto di grande professionalità e dedizione non è passato inosservato a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Allegri, tecnico pragmatico e attento alla preparazione fisica dei suoi giocatori, ha gradito molto l’atteggiamento dell’inglese. La sua intenzione sarebbe quella di puntare forte su Loftus-Cheek, considerandolo un elemento cruciale per il suo centrocampo. La sua fisicità, la sua visione di gioco e la sua abilità nel ricoprire diversi ruoli in mediana lo rendono un profilo ideale per le strategie del tecnico livornese. I tifosi del club lombardo sperano che questa ritrovata forma e la fiducia del nuovo mister possano finalmente permettere a Loftus-Cheek di esprimersi al massimo delle sue potenzialità, diventando un vero e proprio trascinatore per i rossoneri.