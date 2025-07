Nuovo San Siro Milan, il sindaco Sala si muove! Oggi importante incontro, tutti i temi sul tavolo

Nuovo San Siro Milan, Sala, sindaco di Milano, ha incontrato oggi i capigruppo di maggioranza: tutti i temi sul tavolo

Il futuro dello stadio di San Siro rimane avvolto nell’incertezza, con Milan e Interche cercano disperatamente di definire l’acquisizione dell’impianto prima che scatti un vincolo cruciale sul secondo anello, fissato per il 10 novembre. La posta in gioco è alta: i due club milanesi puntano a una soluzione rapida per il loro futuro infrastrutturale, ma le richieste del Comune di Milano presentano ostacoli significativi che rendono i negoziati particolarmente complessi.

Nel pomeriggio odierno, il sindaco Giuseppe Sala ha tenuto un incontro cruciale a Palazzo Marino con i capigruppo della maggioranza. L’obiettivo era duplice: illustrare la situazione attuale e, soprattutto, riportare alcune condizioni precedentemente approvate dal Consiglio comunale, che, secondo le prime indiscrezioni, difficilmente potranno essere accettate in toto da Milan e Inter.

Le principali criticità emerse, come riportato da Milano Today, ruotano attorno a tre punti fondamentali. In primis, la richiesta di 40 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, destinati alla riqualificazione del quartiere, sembra essere un punto di non ritorno per i club. Questa somma, considerata eccessiva, potrebbe compromettere la sostenibilità economica dell’operazione.

Un altro scoglio significativo riguarda l’impossibilità di ottenere il 50% di verde permeabile nell’area circostante allo stadio. Questa condizione, volta a migliorare la qualità ambientale e la vivibilità del quartiere, si scontra con le esigenze di spazio e le pianificazioni urbanistiche dei club per la realizzazione del nuovo impianto o la riqualificazione di quello esistente.

Infine, la richiesta di spostare lo stadio più lontano dalle case di via Tesio è un punto su cui i residenti non intendono transigere. Questa esigenza, motivata dalla necessità di ridurre l’impatto acustico e la fruibilità del quartiere durante gli eventi, rappresenta una condizione ineludibile per la comunità locale. Tuttavia, tale spostamento potrebbe comportare complicazioni logistiche e progettuali non indifferenti per Milan e Inter.

L’incontro organizzato dal sindaco Sala mirava dunque a ottenere la conferma del sostegno della maggioranza anche di fronte a richieste leggermente modificaterispetto all’assetto originale. È chiaro che sia il primo cittadino che i club desiderano definire la cessione entro la fine dell’estate, per dare una risposta concreta alla città e ai tifosi. La pressione temporale è notevole, e ogni giorno che passa senza una risoluzione definitiva aggiunge ulteriori incertezze a una vicenda già di per sé intricata.