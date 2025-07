San Siro Milan: una rivoluzione silenziosa per la sicurezza negli stadi italiani. Il piano dei rossoneri e dell’Inter

San Siro Milan, i rossoneri e l’Inter preparano una rivoluzione silenziosa che può fare da tramite a tutto il calcio italiano

Un’importante rivoluzione è in atto a San Siro, lo storico stadio che ospita le partite di Inter e Milan. Come sottolineato da Arianna Ravelli sulle pagine della Gazzetta dello Sport, i due club milanesi, in stretta collaborazione con la Procura di Milano, stanno implementando una serie di misure volte a bonificare lo stadio dai criminali e a ripristinare la legalità in ogni settore, comprese le Curve. Questo sforzo, sebbene ancora non pienamente compreso nella sua portata, mira a eliminare le “zone franche”, quegli spazi dove finora lo Stato non riusciva a intervenire e che erano preclusi a famiglie e tifosi normali.

L’obiettivo è duplice: da un lato, restituire gli spalti ai veri appassionati di calcio, garantendo loro un ambiente sicuro e accogliente; dall’altro, come suggerito anche dalla Procura Nazionale Antimafia, fare di San Siro un modello apripista per l’intera Italia, un progetto pilota per ottenere finalmente stadi davvero sicuri a livello nazionale. Per troppi anni, la situazione è stata ben diversa, con le cronache che hanno spesso riportato episodi di violenza e criminalità attribuiti a capi ultrà.

I nuovi protocolli di sicurezza che verranno introdotti a San Siro rappresentano un passo fondamentale in questa direzione. Tra le misure più significative, Ravelli cita il divieto di cessione degli abbonamenti ad altri tifosi e l’introduzione del riconoscimento facciale per l’accesso allo stadio. Queste innovazioni sono pensate per creare un ambiente in cui la sicurezza è prioritaria e in cui non vi siano più spazi in cui la legge non viene rispettata. L’obiettivo è chiaro: mai più zone franche.

Tuttavia, la bonifica di San Siro non può limitarsi solo a nuove tecnologie e regolamenti. È necessario un profondo cambiamento culturale, che coinvolga tutti gli addetti ai lavori. I calciatori, in primis, devono limitare certi contatti e mostrare fermezza, ribellandosi a manifestazioni umilianti come il “chiedere scusa a capo chino sotto la Curva”. Questo tipo di atteggiamento alimenta un’idea sbagliata del rapporto tra squadra e tifoseria, offuscando il vero spirito sportivo.

Inoltre, chi commenta le partite e l’ambiente calcistico deve evitare di attribuire le sconfitte all’assenza del tifo organizzato. Come sottolinea la Ravelli, si è capito che, in questi anni, il tifo organizzato era spesso “organizzato per fare tutt’altro” rispetto a un sano e corretto supporto alla squadra. La finale di Champions dell’Inter è un esempio citato, in cui l’assenza del tifo organizzato è stata erroneamente indicata come causa di un risultato negativo. Infine, chi gestisce la sicurezza all’interno degli stadi deve evitare ogni forma di concessione, mantenendo una posizione ferma e intransigente nei confronti di chi infrange le regole.

L’ora della fermezza è giunta. L’obiettivo è troppo importante per essere procrastinato: garantire che gli stadi siano luoghi di festa e passione sportiva, aperti a tutti e privi di qualsiasi forma di illegalità. Questo ambizioso progetto di Inter e Milan, in coordinamento con la Procura, si propone di essere un faro per il futuro del calcio italiano, dimostrando che è possibile coniugare la passione con la legalità e la sicurezza. Il successo di questa iniziativa a San Siro potrebbe davvero segnare un punto di svolta per gli stadi di tutta Italia, rendendoli finalmente sicuri e inclusivi per ogni vero tifoso.