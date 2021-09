Tomori: «Ecco cosa mi chiede Pioli, il mio italiano migliora»

Fikayo Tomori, difensore rossonero che a FourFourTwo ha parlato delle richieste di Stefano Pioli. Ecco le sue parole



Il Milan ha espugnato il Picco di La Spezia al termine di un match tirato con in padroni di casa capaci di spaventare i rossoneri che però grazie a questo successo ritrovano momentaneamente la vetta della classifica. Prima gioia in Serie A per Daniel Maldini che l’ha sbloccata ad inizio ripresa prima del momentaneo pareggio di Verde su sfortunata deviazione di Tonali. Nel finale, però, Brahim Diaz ha deciso il match con il gol che vale i tre punti.

Tra i protagonisti del match c’è stato anche Fikayo Tomori, difensore rossonero che a FourFourTwo ha parlato delle richieste di Stefano Pioli, nei suoi confronti:

«Vuole che sia aggressivo e mi aiuta nel posizionamento. Cerca di parlarmi inglese quando può, ma ora il mio italiano sta migliorando, il che aiuta… notevolmente».