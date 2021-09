Pioli a Milan TV: «Quando faccio le scelte non guardo la carta d’identità»

Pioli ha parlato a Milan Tv nel post partita di Spezia Milan, match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole

Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv nel post partita di Spezia Milan, match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole:

VITTORIA «Vincere nel campionato italiano è difficilissimo, oggi lo Spezia ci ha aspettato, siamo stati bravi a reagire dopo il pareggio, è la dimostrazione della crescita della squadra».

SUGLI INFORTUNATI «Spero di avere tutti a disposizione dopo la sosta, c’è biogno di tutti. Ma quelli che hanno giocato stanno dando tutto, stando dando tutto quello che hanno».

SU MALDINI «Maldini ha delle qualità importanti, è giovane sono contento per lui, ha tanta strada davanti a se può migliorare».

SQUADRA GIOVANE – «Quando faccio le scelte no ho la carta d’identita in mano. se sono giocatori del Milan vuol dire che sono giocatori con il talento, sono giovani sono forti e possono crescere ancora»

LEAO – «Leao è molto più partecipe, oggi è stato sfortunato, ha le qualità per strappare ed essere decisivo».

CHAMPIONS – «Per quanto riguarda la Champions ancora non so bene chi avrò a disposizione dobbiamo stare attenti, anche se oggi hano perso sono un avversario ostico abituati anche a segnare nei minuti finali e per questo dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine».