Pioli su Daniel Maldini: «Siamo tutti felici del suo gol»

Stefano Pioli nella conferenza stampa post Milan Spezia ha commentato tra le varie il gol di Daniel Madini, congratulandosi con lui. Ecco le sue parole.

«Consigli tanti, perché è giovane. Può migliorare nell’intensità dello smarcamento, perché così ha più tempo per la giocata successiva. Non giocava da tanto tempo, ci aspettavamo di una partita così complicata. Non va spesso in area, sono molto felice per lui e per il suo debutto. Gli servirà per avere ancora più convinzione e fiducia nei propri mezzi. Per il mondo Milan è stata un’emozione importante. Maldini rappresentato tanto, io sono stato allenato dal nonno di Daniel in Nazionale U21, ho giocato con Paolo in U21 ed ora è il mio responsabile. Alleno il figlio, quindi Maldini è il Milan».

