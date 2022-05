Spezia Atalanta 1-3: i neroazzurri continuano a credere all’Europa

L’Atalanta torna al successo dopo due pareggi consecutivi. Battuto lo Spezia al Picco grazie ai gol di Muriel,Djimsiti e Pasalic

L’Atalanta non molla la lotta per un posto in Europa League. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 1-3 lo Spezia e si porta a -3 dalla Lazio a 59 punti.

Al Picco nel primo tempo Muriel (16′) sblocca la gara con freddezza, poi la Dea si distrae su un lancio lungo e Verde (30′) pareggia in contropiede. Nella ripresa i nerazzurri aumentano i giri e chiudono la gara grazie a un colpo di testa di Djimsiti (73′) e a un colpo da biliardo di Pasalic (87′). Per i liguri quarto ko di fila e tutto rimandato per il discorso salvezza.