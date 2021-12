Spalletti perde un altro titolare? Potrebbe non recuperare per il Milan

Brutte notizie per Luciano Spalletti, che potrebbe veder allungare la lista degli infortunati. Un altro titolare rischia di saltare il Milan

Un altro giocatore potrebbe aggiungersi alla lunga lista degli infortunati del Napoli in vista del match contro il Milan. Si tratta di Mario Rui, che ha avuto un affaticamento dopo l’ultimo match di campionato.

A comunicarlo è stato il suo stesso agente Mario Giuffredi, durante gli Italian Sport Awards, che ha detto: «Ha avuto un’affaticamento, potrebbe non recuperare in tempo per il Milan».