Intervenuto in conferenza stampa Southgate ha spiegato l’esclusione di Tomori dalla lista dei convocati per il Mondiale:

«Abbiamo scelto i nostri difensori più esperti. Pensiamo che i nostri più giovani abbiano molte qualità, ma non pensiamo che abbiano fatto abbastanza per spingere fuori i più esperti. Maguire? E’ uno dei nostri migliori difensori centrali, anche se abbiamo tanti giocatori che stanno giocando al livello richiesto per far parte della Nazionale inglese»