Sorrentino: «Ieri non sembrava il Milan di Pioli»

Stefano Sorrentino presente negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la sconfitta del Milan contro il Torino:

«Ieri non sembrava il Milan di Pioli, non sembrava il Milan che noi conosciamo, è riuscito a riaprire la partita con un episodio che ha quasi del ridicolo, certe volte sembra davvero che il Var non serva a niente, diventa complicato credere nella buona fede»